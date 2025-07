Após reunião, Fluminense encaminha retorno do atacante John Kennedy

O Fluminense encaminhou a volta do atacante John Kennedy. Na manhã desta segunda-feira (14), o Tricolor se reuniu com os representantes do Pachuca e acertou praticamente todos os termos para o rompimento do contrato de empréstimo do jogador com o clube mexicano.

JK estava entre os relacionados para o duelo de seu clube contra o Monterrey, no último domingo (13), mas foi cortado por conta da negociação para o retorno ao Flu, que irá pagar uma compensação financeira pela rescisão.

O atacante volta às Laranjeiras pouco mais de seis meses depois de ser emprestado. Essa é a segunda vez que o atacante é cedido temporariamente no começo do ano e depois reintegrado. A outra aconteceu em 2023, quando ele disputou o Paulistão pela Ferroviária, retornou e foi fundamental para a conquista da Libertadores.

Emprestado ao Pachuca no começo do ano, John Kennedy rapidamente se tornou decisivo no México. Foram nove gols e uma assistência em 12 partidas. Ele chegou a marcar cinco gols em quatro jogos, sendo o destaque absoluto da equipe, que não atravessava grande fase. Com a 10 nas costas, o cria de Xerém rapidamente caiu nas graças da torcida por conseguir ser decisivo em empates e vitórias do Pachuca.

A equipe como um todo, porém, não conseguiu engrenar. Após a eliminação nas quartas de final do Clausura 2025 para o América do México, o técnico uruguaio Guillermo Almada, que estava há três anos e meio no cargo, pediu demissão por divergências internas. Com o time mal, John Kennedy também caiu de rendimento.

No começo de junho, o mexicano Jaime Lozano foi anunciado oficialmente como o novo treinador do Pachuca. Com a chegada do novo comandante, John Kennedy deixou de ser titular absoluto e perdeu espaço na equipe.