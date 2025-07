Pedro se reúne com elenco do Flamengo e se explica após críticas de Filipe Luís

Pedro ficou de fora do último jogo do Flamengo - Foto: Adriano Fontes/Flamengo

Pedro ficou de fora do último jogo do Flamengo - Foto: Adriano Fontes/Flamengo

O atacante Pedro, do Flamengo, reagiu na manhã desta segunda-feira (14) às críticas que recebeu do técnico Filipe Luís após a vitória sobre o São Paulo. O camisa 9 chamou todo o elenco para uma reunião, com portas fechadas no Ninho do Urubu, e deu esclarecimentos sobre sua postura abaixo do esperado nos treinos da última semana.

Filipe Luís não esteve presente no encontro, que contou com a presença somente dos jogadores. Pedro fez mea-culpa pelo rendimento abaixo nas atividades e disse ter sido impactado pelo vazamento de prints em que um profissional do clube o "colocava à venda" por 14 milhões de euros.

O atacante relatou ter se sentido desrespeitado pelo departamento de futebol e que isso influenciou em sua postura dentro de campo. Em um depoimento nas redes sociais, o centroavante disse que "sua trajetória no Flamengo foi construída com muita luta e ver um membro da diretoria tratá-lo daquela maneira o afetou".

Ele não chegou a pedir desculpas, mas disse que era importante explicar o que sentiu para seus companheiros e dar sua versão dos fatos. Pedro ressaltou que tem prazer em fazer parte do grupo e respeita o trabalho de todos.

O jogador se posicionou também a respeito das críticas recebidas por Filipe Luís e se mostrou incomodado com adjetivos como “lamentável e ridículo”. Pedro disse aos companheiros que concordava com a ausência no jogo por estar treinando mal e que, na sua percepção, as críticas do treinador foram acima do tom publicamente. Na reunião, não houve qualquer tipo de reação ou resposta por parte dos companheiros. Os jogadores apenas escutaram o discurso de Pedro.

O elenco do Flamengo voltou a treinar nesta segunda-feira (14), no Ninho do Urubu, e encara o Santos, quarta-feira, na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Brasileirão. Com 27 pontos, o clube lidera a competição.