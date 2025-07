Ex-goleiro Flávio Pantera morre aos 54 anos em Maceió

Conhecido como Pantera, o ex-goleiro do Vasco, Flávio, de 54 anos, morreu neste domingo (13) em decorrência de câncer de próstata, que havia descoberto no ano passado. A morte ocorreu em casa, em Maceió, Alagoas.

Flávio nasceu em Maceió e começou a sua carreira no CSA, um dos principais times do estado. No ano de 1995, atleta que se tornou ídolo do Athletico-PR. Pantera, como também era conhecido, foi campeão do Brasileiro em 2001, sendo esse o único título do Furacão na competição até os dias de hoje.

Após oito anos jogando no clube, Pantera iniciou uma nova jornada com o Vasco, em 2003. Apesar de sua rápida passagem pelo time carioca, o goleiro contribuiu para a conquista do título do Campeonato Estadual.

Mais tarde, ele também jogou pelo Paraná e América-MG. Encerrou sua carreira onde teve início, no clube CSA, em 2013.