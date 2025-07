Lista dos melhores e piores das quartas de final na Copa do Mundo de Clubes

Na Copa do Mundo de Clubes, as quartas de final se encerram com muita história. O Fluminense se superou e derrotou o Al-Hilal. Fazendo com o que esteja prestes a disputar contra três potências europeias, as quais também estão classificadas para às seminfinais. Os semifinalistas, Real Madrid, Chelsea e PSG vão compor a lista dos melhores das quartas de finais.

Já o Palmeiras, eliminado pelo Chelsea, vai compor a lista dos piores da rodada, juntamente com o Borussia Dortmund, o qual tomou um banho para o Real Madrid no primeiro tempo. O time precisou de muitas mudanças para reagir. Mesmo sendo vencedor contra o Bayern, o PSG vai contribuir com os piores por conta da expulsão de Lucas Hernandez. O time alemão (Bayern de Munique) e o Al-Hilal estarão também na lista.

Os melhores das quartas de final

Goleiro do Real Madrid - Courtouis: Com uma defesa surpreendente no último lance do jogo, Courtouis bloqueou a jogada de grandes adversários como Fábio e Donnarumma. O bloqueio impetiu com que o Borussia levasse a partida à prorrogação. Lateral-direito do PSG - Hakimi: Hakimi dominou seu lado de campo, contribuindo em um momento preocupante da partida. Ele conseguiu abrindo o caminho para deixar o Doué marcar o placar. Zagueiro do Fluminense - Ignácio: Com grande atuação, Ignácio arrebentou nas perseguições e nos duelos aéreos. Os atacantes do Al-Hilal tiveram muita dificuldade na disputa por conta do bom desempenho do zagueiro. Zagueiro do Fluminense -Thiago Silva: Thiago teve otimos combates na zaga e definiu o ritmo da defesa e do time tricolor em sua vitória. Foi um verdadeiro líder da disputa. Lateral-esquerdo do Chelsea - Cucurella: Cucurella se envolveu em alguns desentendimentos com jogadores do Palmeiras. Mas levou a melhor na maioria das disputas pelo seu lado do campo e deu segurança à defesa. Volante do PSG - João Neves (PSG): Comandou o meio-campo, distribuiu bem o jogo e ainda deu a assistência para o gol de Dembelé, que garantiu a classificação do PSG. Volante do Fluminense - Martinelli: Mesmo jogando só o primeiro tempo, foi o suficiente para se destacar. Marcou forte, ajudou na construção e ainda fez um golaço que abriu o placar e deu tranquilidade ao Flu. Meia do Real Madrid- Arda Güler: Arda foi um destaque na vitória sobre o Borussia. O jovem turco, cada vez mais aproveitado pelo tecnico Xabi Alonso, ditou o ritmo no meio e deu duas assistências no 3 a 2 do Real. Atacante do PSG- Doué: O jovem Doué foi um pedra no sapato para a defesa do Bayern. Atuando pelas pontas, marcou um gol lindão, com finalização precisa no contrapé de Neuer. Atacante do Real Madrid - Gonzalo García: Mais uma atuação brilhante. Gonzalo, cria da base merengue, mostrou inteligência, som uma boa noção espacial, para se desmarcar e abriu o placar na vitória do Real. Atacante do Chelsea - Cole Palmer: Mesmo discreto no torneio até aqui, teve destaque contra o Palmeiras. Marcou o primeiro gol em jogada individual, deixando dois marcadores para trás antes de bater no canto.

Os piores das quartas de final