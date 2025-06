Gonçalenses se reúnem em point alvinegro na Trindade para celebrar classificação do Botafogo

Agora é oficial: o Botafogo está classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Mesmo com a derrota por 1 a 0 para o Atlético de Madrid, o Glorioso conseguiu alegrar o torcedor alvinegro na tarde desta segunda-feira (23) - em especial, os mais de 70 torcedores de São Gonçalo que se reuniram na Trindade para acompanhar a partida do torneio mundial.

No bar RRR Tuchê, a reação ao jogo foi acalorada. O horário comercial em início de semana não impediu dezenas de botafoguenses de se reunirem no point para, entre cervejas e aperitivos, vibrar com cada lance da partida. A cena é comum no estabelecimento, que já funciona no bairro há cerca de quatro décadas e é reconhecido pelos moradores como o point alvinegro da região. Por conta disso, os últimos dias têm sido de correria por lá.

“O movimento cresceu 100%, 200%. Hoje eu tive que ir de manhã cedo comprar mais cerveja, porque não tinha o bastante para esse pessoal todo que tem vindo. Depois que o Botafogo começou com a SAF em 2022, o movimento cresceu muito. Desde então, é desse jeito. Quando tem um jogo mais importante, fica sempre desse jeito, com muito movimento”, conta Ronaldo Tuchê, que é um dos responsáveis pelo bar, junto dos irmaos Rômulo e Rodrigo.

Nesta segunda (23), se reuniram por lá torcedores de todas as idades - dos mais antigos, que frequentam o Bar do Tuchê há anos, aos mais novinhos, como o pequeno Eduardo Torres, de apenas um ano e meio, que foi com o pai, José Rosal, assistir a disputa de Botafogo e Atlético. “Ele nasceu com o hino no Botafogo tocando. É botafoguense desde o berço”, conta o pai. Ele acredita que, nas próximas semanas, o pequeno pode ver seu primeiro título mundial torcendo pelo Fogão. “Estou confiante com o time. Acho que nós vamos seguir até a final”, destaca José.

O resultado foi um pouco menos triunfal do que a maior parte da torcida imaginava. O time carioca se classificou, mas, por conta da derrota, ficou como o segundo do grupo, atrás do Paris Saint-Germain. A equipe francesa perdeu para o Botafogo na quinta passada (19), mas venceu o Seattle Sounders por 2 a 0 também nesta tarde e garantiu sua vaga no topo da tabela. Com isso, o Botafogo tem chances de enfrentar o Palmeiras nas oitavas de final no próximo domingo (29). Para a torcida, não tem problema; em São Gonçalo, pelo menos, os alvinegros estão confiantes.

“Achei o jogo bom pra caramba. Jogamos bem no segundo tempo. No finalzinho teve aquele mole; normal, os caras sufocaram a gente no momento ali. Mas no jogo, em geral, fomos melhores. Tivemos três chances claras de gol. A bola não entrou. Faz parte. E domingo estaremos aqui na Trindade. Vamos fechar a rua aqui do bar para ver o Fogão na oitava de final. Vai ser vitória com gols de Igor Jesus e Savarino. Vamos acabar com os porcos”, opina o torcedor Jackson Gomes, de 45 anos.