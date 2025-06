MP denuncia Payet, ex-Vasco, por violência psicológica contra Larissa Ferrari, advogada com quem se relacionou

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou, na terça-feira (17), o ex-jogador do Vasco, Dimitri Payet, por violência psicológica contra Larissa Ferrari, advogada com quem teve um caso extraconjugal. O francês teve o contrato com o clube carioca rescindido neste mês.

Em um primeiro momento, o MP chegou a arquivar o caso. Após recurso da defesa de Larissa, a promotora reconsiderou a decisão. A denúncia detalhe um relacionamento conturbado entre o final de 2024 e março de 2025.

O caso teria causado diversos danos psicológicos e emocionais à vítima. Larissa Natalya Ferrari, de 28 anos, afirmou em abril deste ano que teve um relacionamento com Dimitri Payet entre setembto do ano passado e março deste ano. Ele é casado há 18 anos com Ludivine Payet, com quem tem quatro filhos.

Leia também:

▶ Polícia Civil prende primeiro envolvido no assassinato de PM em Guapimirim

▶ FICCO/RJ cumpre mandados contra suspeito de lavar dinheiro para organização criminosa

Segundo Larissa, as violências começaram após crises de ciúme de Payet. Os registros de ocorrência foram feitos nas polícias Civil do Rio de Janeiro e do Paraná, onde ela chegou a pedir uma medida protetiva.

Na denúncia, o jogador é acusado de afetar emocionalmente Larissa, através de "atitudes, expressões injuriosas e degradantes, além de humilhação, manipulação e ridicularização." No documento, o MP pede a condenação de Payet e o pagamento de danos morais e os gastos com eventuais serviços de saúde prestados a Larissa.

O relacionamento

Payet e Larissa se conheceram pelas redes sociais e começaram um relacionamento afetivo, com troca diária de mensagens. Segundo o MP, depois de se encontrarem pessoalmente, ambos manifestaram interesse em manter relações sexuais com "práticas de atos de ousadia e violência”, de maneira consensual.

O MP relata que, com o tempo, a relação se tornou instável e prejudicial para Larissa, que passou a apresentar dependência emocional, ansiedade e depressão. Payet é acusado de manipular, humilhar e não assumir publicamente o relacionamento, o que teria agravado o sofrimento de Larissa.