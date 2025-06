Botafogo começa sua trajetória na Copa do Mundo de Clubes neste domingo (15), contra o Seattle Sounders

Botafogo estreia na Copa do Mundo de Clubes na noite deste domingo (15) - Foto: Vítor Silva/Botafogo

Botafogo estreia na Copa do Mundo de Clubes na noite deste domingo (15) - Foto: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo começa na noite deste domingo (15), às 23h, sua campanha na Copa do Mundo de Clubes. O clube carioca encara o Seattle Sounders, no Lumen Field, em Seattle. A partida é válida pela primeira rodada do Grupo B.

O Glorioso chegou à competição após a conquista da Libertadores de 2024. Na atual edição, o clube está classificado para as oitavas de final. No Brasileirão, os comandados de Renato Paiva ocupam a oitava colocação, com 18 pontos somados.

Para a largada da competição, o Alvinegro deve ir à campo com: John; Vitinho, Jair, Barboza e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Artur, Savarino (Santi Rodríguez) e Cuiabano; Igor Jesus.

A equipe norte-americana chegou a Copa do Mundo de Clubes após a inédita conquista da Concachampions de 2022, sobre o Pumas. Na MLS, principal liga de futebol dos Estados Unidos, o clube é atualmente o sexto colocado na conferência oeste, com 26 pontos em 18 jogos.

O Seattle deve ir a campo da seguinte maneira: Frei; Álex Roldán, Bell, Ragen e Nouhou; Cristian Roldán e Vargas; De La Vega, Rusnák e Kent; Ferreira.4

A arbitragem da partida fica com Glenn Nyberg (SUE). Ele será auxiliado por Mahbod Beigi (SUE) e Andreas Söderkvist (SUE).