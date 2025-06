Vasco anuncia Admar Lopes como o novo diretor de futebol do clube

O Vasco anunciou, nesta segunda-feira (09), a contratação de Admar Lopes como novo diretor executivo de futebol do clube. Aos 41 anos, o português estava no Bordeaux, da França.

A diretoria vascaína buscava um nome no mercado para ocupar a função vaga após a saída de Marcelo Sant'ana, demitido no último dia 12 de maio. Admar chega ao Rio de Janeiros nos próximos dias para ser apresentado no Vasco.

O novo dirigente do Cruzmaltino teve carreira de olheiro na Europa em clubes como Porto, de Portugal, o Mônaco e o Lille, da França. No Bordeaux, ele desempenhou a função de diretor técnico e diretor esportivo. Na última temporada, o clube francês terminou em quarto do Grupo B da quarta divisão do campeonato francês.

Veja o comunicado do Vasco sobre o acerto com Admar Lopes:

"O Vasco da Gama informa que Admar Lopes é o novo diretor executivo de futebol. Com uma carreira internacional sólida e passagens por clubes tradicionais europeus, o profissional português chega para comandar o departamento de futebol do Vasco, trazendo uma abordagem moderna, estratégica e integrada para fortalecer a área.

Admar Lopes desenvolveu sua trajetória em mercados competitivos, tendo atuado em equipes como FC Porto, AS Monaco e Lille, com forte ênfase na identificação de talentos e na coordenação de processos de scouting.

Mais recentemente, ocupou cargos executivos no Boavista e no Bordeaux, onde liderou projetos esportivos em contextos de reestruturação.



O profissional tem chegada prevista ao Rio de Janeiro nos próximos dias, representando mais um passo do Vasco em direção a um modelo de gestão profissional, com foco em desempenho esportivo e sustentabilidade."