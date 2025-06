Vasco rescinde contrato com o meia Dimitri Payet

O Vasco anunciou, nesta segunda-feira (09), o fim da passagem de Dimitri Payet pelo clube. O time de São Januário vinha tentando um acordo desde o mês passado com o meia, que agora não atuará mais pelo Cruzmaltino.

O contrato do francês com o Vasco ia até o fim de julho deste ano, mas ele não seria mais relacionado para as partidas. Ele se recuperava de uma lesão no joelho e, quando ficou próximo de retornar aos gramados, foi liberado para resolver questões familiares na França.

Com isso, o ex-camisa 10 vascaíno nunca terá trabalhado com o técnico Fernando Diniz, que chegou ao clube no dia 8 de maio. Payet está fora de combate desde o dia 15 de abril, quando se lesionou e partida do Brasileirão, contra o Ceará.

No início do ano, o Vasco chegou a abrir conversas para uma possível renovação de contrato com o francês, caso ele aceitasse diluir o que tinha para receber de salário nos meses que seriam acrescentados ao vínculo. As atuações apagadas nas poucas vezes que entrou em campo em 2025, no entanto, esfriaram as negociações.

Contratado em agosto de 2023, Payet atuou em 75 jogos com a camisa do Vasco, com sete gols e 12 assistências. Os últimos gols dele pelo clube foram na vitória por 3x2 sobre o Bahia em outubro do ano passado, pelo segundo turno do Brasileirão, em São Januário.