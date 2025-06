Álvaro Montoro é regularizado na CBF e está liberado para estrear pelo Botafogo

O meia Álvaro Montoro já está disponível para estrear pelo Botafogo. O argentino teve seu nome publicado no BID nesta segunda-feira (09) e tem condições legais de entrar em campo pelo clube carioca.

Montoro embarcou na noite de domingo (08) com o restante da delegação do Botafogo para os Estados Unidos. Ele chegou ao Rio de Janeiro no início da semana passada e foi apresentado oficialmente na sexta-feira (06).

O argentino já está à disposição de Renato Paiva para a estreia do Glorioso na Copa do Mundo de Clubes, no próximo domingo (15), contra o Seattle Sounders. Montoro foi adquirido por US$ 9 milhões em negócio com o Vélez Sarsfield, da Argentina, clube que o revelou. O contrato com o Botafogo vai até o fim de 2029.

Aos 18 anos, Montoro já tem 48 jogos como jogador profissional. Nesta temporada, o argentino se consolidou como titular do Vélez e já disputou 19 partidas, com três gols e uma assistência.