Gerson, do Flamengo, volta ao radar do Zenit para a próxima janela de transferências

O Flamengo está na expectativa de fazer uma grande venda com o lateral Wesley após a Copa do Mundo de Clubes. Mas, outro titular também pode deixar o clube. O Zenit, da Rússia, voltou a demonstrar interesse no capitão Gerson.

O clube russo planeja investir no camisa 8 do Rubro-Negro a partir da reabertura da janela de transferências no país, dia 20 de junho. Ainda não houve a proposta, mas o Zenit sinalizou que fará esforços para contratar o 'Coringa' após a Copa do Clubes.

O Zenit estuda, inclusive, pagar a multa rescisória de Gerson, que atualmente é de 25 milhões de euros (R$ 159 milhões). Se isso ocorrer e o meia aceitar a proposta salarial dos russos, a diretoria rubro-negra nada poderá fazer para segurar o jogador.

Em abril, Gerson prorrogou seu vínculo com o Fla até 2030 e recebeu um aumento salarial, o colocando no Top 10 de vencimentos do elenco. Porém, no novo contrato, a diretoria reduziu o valor da multa rescisória para o exterior de 200 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão) para apenas 25 milhões de euros. Com isso, o Zenit pretende voltar com tudo na próxima janela, oferecendo um salário bem maior que o atual de Gerson no clube carioca.

Em comunicado oficial, o Flamengo avisou que não pretende negociar ninguém do elenco e que saídas só acontecerão mediante pagamento da multa rescisória: "O Clube de Regatas do Flamengo esclarece, mais uma vez, que não tem interesse em negociar nenhum de seus jogadores neste momento. A saída de qualquer atleta só poderá ocorrer mediante o pagamento integral da cláusula de rescisão e com o desejo do próprio jogador em deixar o clube".

Gerson é atualmente titular da seleção brasileira, inclusive na estreia do técnico Carlo Ancelotti, no empate por 0x0 com o Equador, na quinta-feira (05) em Guayaquil. Apesar de ter 28 anos, idade normalmente incomum para uma transferência cara para a Europa, sua consolidação na Seleção aumenta seu valor de mercado.