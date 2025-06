Álvaro Montoro é apresentado no Botafogo e diz se inspirar no compatriota Almada

Montoro é apresentado no Botafogo e jogará com a camisa 8 - Foto: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo apresentou, nesta sexta-feira (06), o meio-campista Álvaro Montoro. Em entrevista, ele falou pela primeira vez como jogador do Glorioso. Apresentado por dirigentes e destacado como talento do futebol sul-americano, o argentino contou que se inspira no ex-jogador do alvinegro, Thiago Almada.

Montoro, que tem apenas 18 anos, também foi revelado pelo Vélez Sarsfield, assim como Almada. "Ele (Almada) é minha inspiração. Ele é um jogador muito, muito bom. Ontem, estava no hotel com a minha família, com meu pai, mãe e meu pai disse que tinha um vídeo guardado na base do Vélez quando fomos campeões. Nele, tinha uma coletiva de imprensa e me perguntavam com quem queria jogar, qual era a minha inspiração. Eu e todos meninos respondíamos que era Almada, que é um grande jogador e hoje todo mundo sabe pelo sucesso que vem tendo."

O garoto teve algumas dificuldades para entender as perguntas em português, mas trocou as primeiras informações com o técnico Renato Paiva sobre seu posicionamento no campo. Ele chegou a comentar sua preferência por setor, mas pontuou que está à disposição para onde for preciso.

"Eu prefiro jogar no meio de campo. Já falei um pouquinho com o técnico no primeiro dia, estávamos falando um pouco das posições. Mas vou jogar onde a equipe precise também, onde melhor possa render para o jogo da equipe. Se tiver que jogar pela esquerda, vou jogar. No meio, também. Sou um falso ponta, caio um pouco para o meio do campo sempre, mas vou estar à disposição do que o técnico necessitar e o que a equipe precisar", comentou o meia.