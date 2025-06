Fluminense negocia a contratação do atacante Soteldo, do Santos

O Fluminense se aproxima de um acerto com o atacante Soteldo, do Santos, como o primeiro reforço para a Copa do Mundo de Clubes. O Tricolor busca comprar o atleta da equipe paulista. No momento, o venezuelano está com sua seleção para a disputa das Eliminatórias.

O que pode impedir a negociação de se concretizar são os valores da compra. O Santos pede uma quantia e o Flu ainda não se dispôs a pagar pelo jogador de 27 anos. As diretorias seguem em conversas para que cheguem a um acordo.

A diretoria tricolor precisa correr contra o tempo para fechar o negócio e inscrever o jogador para o torneio internacional que acontece nos Estados Unidos. A data limite para alterar a lista de inscritos é no dia 10 de junho, quando se fecha a janela especial aberta pela Fifa.

Soteldo foi comandado por Renato Gaúcho na última temporada, quando defendeu o Grêmio em 41 partidas, com sete gols e quatro assistências. Santos e Grêmio foram as únicas duas equipes que ele defendeu no Brasil. O atacante tem passagens também por Zamora, Huachipato, Universidad de Chile, Toronto FC e Tigres-MEX.

A fase do venezuelano não é das melhores. Ele vive um jejum de oito meses sem marcar um gol. A última vez, ele ainda atuava pelo Grêmio quando marcou na vitória do clube gaúcho por 3x1 sobre o Atlético-GO, no Brasileirão do ano passado, no dia 26 de outubro.