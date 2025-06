Flamengo anuncia a contratação do volante Jorginho

O volante Jorginho foi anunciado pelo Flamengo na tarde desta sexta-feira (06). O jogador, de 33 anos, assinou contrato com o clube carioca até julho de 2028 e é o primeiro reforço da janela de transferências para a Copa do Mundo de Clubes, nos Estados Unidos.

No sábado (07), Jorginho será apresentado no Ninho do Urubu após o primeiro treino com os novos companheiros. O anúncio começou ainda na noite de quinta (05) com imagens de um passaporte italiano, com carimbos de Londres, em referência aos clubes que Jorginho atuou na Inglaterra (Arsenal e Chelsea), e de Nápoles, em alusão ao Napoli, da Itália.

Jorginho recebe a camisa 21 das mãos do diretor de futebol José Boto | Foto: Divulgação/Flamengo

No início da manhã desta sexta (06), Jorginho desembarcou no Rio de Janeiro, foi aprovado nos exames médicos e depois seguiu para o Ninho do Urubu. Lá, ele se encontrou com o diretor de futebol do Rubro-Negro, José Boto, e assinou o contrato.

Leia também:

▶ Motorista de aplicativo é assassinado a tiros na Zona Oeste do Rio

▶ Criminosos furtam geladeira de cabine da PM e acabam presos na Zona Sul do Rio

As partes entraram em acordo no início desta semana depois de Jorginho abrir mão de uma bonificação de aproximadamente 500 mil libras (R$ 3,8 milhões na cotação atual) para rescindir com o Arsenal a tempo de jogar a Copa do Mundo de Clubes.

Mesmo sem precisar arcar com gastos para ter Jorginho, o Fla fará um alto investimento na contratação do volante. Entre salários e luvas, estima-se que o valor total em três anos fique na casa dos 13 milhões de euros (R$ 84 milhões). Ele terá um custo bruto de aproximadamente 16 milhões de euros (R$ 107 milhões).