Brasil joga mal e fica no empate com o Equador na estreia de Ancelotti

Cercada de expectativa, a estreia de Carlo Ancelotti no comando da seleção brasileira não foi como a torcida e nem o italiano esperavam. Jogando fora de casa, contra o Equador, o Brasil nao teve boa atuação e ficou no empate por 0 a 0.

Em um jogo com poucas chances de gol para ambos os lados, a melhor chance foi perdida por Vini Jr. Depois de roubada de bola de Estevão, a bola sobrou para Gérson que rolou para o atacante do Real Madrid bater. O zagueiro adversário, no entanto, foi mais rápido e tocou na bola atrapalhando a finalização que foi defendida pelo goleiro.

O Equador teve mais posse de bola, mais finalizações e chutes a gol durante a partida. Foi também quem mais trocou passes e recuperou a posse de bola.

No fim, um 0 a 0 sem nenhuma emoção por 90 minutos.

As duas seleções seguem na zona de classificação para a Copa do Mundo e voltam a campo na próxima semana. O Equador contra o Peru, fora de casa; enquanto o Brasil recebe o Paraguai, em São Paulo.