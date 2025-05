Botafogo fica próximo de acertar venda de Igor Jesus para Nottingham Forest

Igor Jesus pode estar próximo de se despedir do elenco alvinegro. O Botafogo teria chegado a um acordo com o Nottingham Forest, da Inglaterra, e estaria próximo de anunciar a venda do jogador, de acordo com informações do portal “ge”. Especulações envolvendo uma suposta proposta da equipe inglesa já vinham circulando na mídia esportiva nos últimos dias.

De acordo com o portal, os dois clubes estariam apenas ajustando detalhes burocráticos para confirmar o acordo. O Nottingham estaria disposto a investir 20 milhões de euros - o equivalente a cerca de R$ 129,5 milhões - na negociação pelo atleta, com a possibilidade de um valor bônus caso Igor atinja metas contratualmente estabelecidas no novo clube.

Nem o atleta nem representantes das equipes comentaram publicamente a informação até a tarde deste sábado (31). Igor está há quase um ano no elenco alvinegro. Vindo do futebol árabe em meados de 2024, o atacante se tornou titular central para as últimas escalações do Botafogo e participou das conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores no ano passado. Ele tem 15 gols marcados pela equipe nos 54 jogos de que participou até o momento.