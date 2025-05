Com um a menos, Botafogo mostra força, vence a La U e se classifica na Libertadores

Em uma espécie de flashback da final da Copa Libertadores 2024, quando ficou com um jogador a menos ainda no primeiro tempo, o Botafogo venceu a Universidad de Chile, na noite desta terça-feira (28), no estádio Nilton Santos, e se classificou para a fase de mata-mata da principal competição sul-americana.

O jogo, que já tinha contorno dramático pela exigência de vitória Alvinegra, enquanto seu adversário precisava apenas de um empate, ganhou ainda mais dramaticidade com a expulsão do zagueiro Jair Cunha, aos 27 minutos de jogo.

A expulsão precoce fez os torcedores do Botafogo apelarem - como se isso já não acontecesse - para a superstição, lembrando a final contra o Atlético no ano passado. E deu certo. Depois de ficar com um jogador a menos, o Alvinegro melhorou na partida.

Onze minutos depois de perder o zagueiro, gol do Botafogo. Igor Jesus, destaque do jogo, se antecipou ao goleiro adversário e cabeceou forte a bola cruzada pela direita.

Na segunda parte, o Botafogo se postou mais atrás e se aproveitou dos contra-ataques. A La U, por sua vez, teve a posse de bola, mas pouco assustou. A melhor chance dos chilenos veio do pé de Aránguiz que bateu da entrada da área acertando o travessão.

O Botafogo ainda marcou o segundo gol, que foi anulado. Jesus carregou a bola pelo meio campo e tocou no Arthur. O atacante bateu na saída do goleiro. O VAR, porém, analisou o lance e chamou o árbitro da partida, que anulou o gol após ver a bola raspando no braço de Igor Jesus no começo da jogada.

Mais pro final do jogo, o Botafogo usou mais da raça que de qualidade técnica e impediu qualquer chance do adversário.

A vitória colocou o Botafogo na mesma pontuação do Estudiantes, 12 pontos, mas com menos saldo de gols, ficando na segunda posição, classificado para as oitavas de final. O próximo adversário será definido em sorteio.