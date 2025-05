Fluminense anuncia rescisão de contrato de Renato Augusto

Renato Augusto não conseguiu desempenhar bem com a camisa do Tricolor - Foto: Fluminense/Divulgação

Renato Augusto não conseguiu desempenhar bem com a camisa do Tricolor - Foto: Fluminense/Divulgação

O Fluminense anunciou, na tarde desta segunda-feira (19), a rescisão de contrato com o meia Renato Augusto, de forma amigável. No Tricolor, o jogador venceu a Recopa Sul-Americana, mas nunca se firmou entre os titulares.

Renato Augusto inicou o Campeonato Carioca deste ano como titular, mas logo teve uma lesão do ombro, ficando afastado por meses. Ele retornou há pouco tempo e estava sendo utilizado pelo treinador Renato Gaúcho como falso 9, por conta da lesão de Germán Cano. Ele, inclusive, entrou na partida contra o Juventude, neste domingo.

Confira a nota do Fluminense na íntegra:

"O Fluminense FC e Renato Augusto comunicam o encerramento do contrato em comum acordo entre as partes.

Cria do futsal do clube, Renato voltou às Laranjeiras em 2024 e foi fundamental na conquista da CONMEBOL Recopa naquele ano. Ao todo, disputou 35 jogos com a armadura tricolor e marcou 1 gol.

O Fluminense agradece ao atleta por sua contribuição no período em que esteve no clube e lhe deseja sucesso."