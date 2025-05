Fluminense vence o Unión Española e 'dorme' na liderança do grupo na Sul-Americana

Keno, que começou no banco mas entrou ainda no primeiro tempo, foi o grande nome do jogo - Foto: Lucas Merçon/Fluminense

O Fluminense venceu o Unión Española, no Maracanã, em jogo válido pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, por 2x0. Os gols foram marcados por Keno e Samuel Xavier. Agora, o clube carioca 'dorme' na liderança do Grupo F e torce contra o Once Caldas para decidir em vantagem a vaga direta para as oitavas de final da competição.

A partida começou com o Fluminense tendo a primeira chance logo antes do primeiro minuto. Arias cruzou e Everaldo pegou de primeira, mas mandou por cima do gol de Torgnascioli. Aos 10, e equipe chilena chegou. Aranguiz chutou de fora e Fábio fez bela defesa no canto esquerdo. Aos 13 minutos, Arias achou Ganso na entrada da área e o camisa 10 chutou à esquerda do gol chileno. O Tricolor seguiu pressionando. Aos 17, Samuel Xavier recebeu na área e bateu cruzado, levando muito perigo ao gol do Unión Española. Aos 21, belo cruzamento de Keno, pela direita. Everaldo cabeceou e o goleiro fez linda defesa, no canto esquerdo. Aos 28, Ganso achou lindo passe para Arias na área. O colombiano foi puxado e o árbitro, com ajuda do VAR, assinalou e penalidade e expulsou o zagueiro Ignacio Nuñez. Everaldo bateu e parou no goleiro Torgnascioli. No rebote, o camisa 9 parou novamente no camisa 25 da equipe chilena.

Keno, de cabeça, abriu o placar para o Fluminense | Foto: Lucas Merçon/Fluminense

Aos 36, o Unión Española chegou na bola aérea. Em falta cobrada para a área, Jáuregui cabeceou por cima do gol. Everaldo tentou se redimir aos 42. Em cabeçada ele obrigou o goleiro chileno a fazer grande defesa, no cantinho esquerdo. Aos 46, bobeira da zaga do Fluminense e quase o lateral Norambuena abriu o marcador. Foi o último lance do primeiro tempo, que terminou com vaias da torcida tricolor.

A etapa final começou na pressão do Fluminense. Antes do segundo minuto, Arias fez bela jogada e cruzou na cabeça de Keno que marcou o primeiro gol do jogo. O camisa 11 tentou de novo aos 8 minutos, mas pegou mal e jogou por cima do gol. Keno queria jogo. Aos 15 ele recebeu na entrada da área mas chutou fraco, no meio do gol. Aos 23, outra vez jogada de Arias e mais uma boa chance para o Flu em cabeçada de Keno. O atacante errou por pouco e a bola passou ao lado da trave direita. Aos 29, outra vez bela jogada de Jhon Arias, agora pela esquerda. O cruzamento saiu na medida para Everaldo, mas o camisa 9 isolou. Aos 31, o Flu ampliou. Martinelli chutou de fora, o goleiro deu rebote e Samuel Xavier apareceu para fuzilar para o fundo da rede do Unión Española. O jogo esfriou e o Fluminense administrou o resultado até o apito final.

Agora, o Fluminense volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro, onde encara o Juventude no próximo domingo (18), às 16h, no Alfredo Jaconi. Pela Sul-Americana, o Tricolor enfrenta o Once Caldas, no dia 29, às 21h30.