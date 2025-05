Maricá F.C volta ao João Saldanha para encarar Nova Iguaçu

O confronto contra o Nova Iguaçu marca o retorno do Tsunami a Maricá e é decisivo para a permanência da equipe no G4 - Foto: Divulgação

O confronto contra o Nova Iguaçu marca o retorno do Tsunami a Maricá e é decisivo para a permanência da equipe no G4 - Foto: Divulgação

Após estrear em competições nacionais com vitória sobre o Rio Branco (ES) e enfrentar a Portuguesa de São Paulo em seu primeiro jogo fora do Estado, o Maricá F.C reencontra um adversário conhecido neste sábado (4), às 16h, no Estádio João Saldanha. O confronto contra o Nova Iguaçu marca o retorno do Tsunami a Maricá e é decisivo para a permanência da equipe no G4 do grupo A6 da Série D do Campeonato Brasileiro.

Com três pontos em duas rodadas, o Maricá ocupa a terceira colocação do grupo. Ao contrário da última semana, quando enfrentou uma desgastante viagem até São Paulo e não teve tempo para treinar antes da derrota por 2 a 1 diante da Lusa do Canindé, o elenco comandado por Reinaldo contou com a semana livre para recuperar atletas e preparar a equipe. “As viagens vão ser frequentes na Série D, então precisamos aproveitar bem semanas como essa para trabalhar o plano tático e a parte física. E claro, voltar a jogar em casa com nosso torcedor é sempre importante”, destacou o treinador.

Apesar de o Nova Iguaçu ser um rival conhecido, Reinaldo evita falar em vantagem. “O último confronto foi difícil, mas os elencos mudaram e a competição é outra. Precisamos encarar como um novo desafio”, disse.

No Cariocão deste ano, o Maricá venceu o Nova Iguaçu por 2 a 0 no Estádio João Saldanha, com dois gols do meia Walber. No histórico do confronto, são três jogos: dois empates e uma vitória do Maricá, nos pênaltis, na final da Taça Corcovado de 2020, que garantiu o primeiro título da história do clube. A partida decisiva foi disputada no Estádio Alzirão, na vizinha cidade de Itaboraí.

Transmissão segue indefinida

A CBF ainda não fechou contrato para a transmissão da Série D. Com isso, a partida de sábado, assim como outras da rodada, não será exibida por nenhuma emissora ou plataforma digital. Os clubes participantes da competição seguem aguardando uma definição da entidade para exibirem as partidas em seus canais oficiais. A estreia do Maricá F.C contra o Rio Branco foi gravada e transmitida no Youtube do clube após o término da partida.