Buscando manter o bom futebol, Botafogo recebe o Capital-DF, pela Copa do Brasil

O Botafogo recebe o Capital-DF, na noite desta quarta-feira (30), às 19h, no Estádio Nilton Santos. O Glorioso vem de boa atuação no clássico contra o Fluminense e tenta manter o nível da sua melhor atuação na temporada.

A vitória no Clássico Vovô, por 2x0, no sábado (26), elevou a confiança do Alvinegro, que conseguiu desempenhar um futebol que lembrou o bom ano de 2024. Agora, pela Copa do Brasil, o foco é manter o nível para conquistar um título inédito para o clube. Em quatro das últimas cinco participações, o Glorioso caiu nas oitavas de final. O Botafogo estreia na terceira fase por ter se classificado à Libertadores.

O time escalado por Renato Paiva deve ser o seguinte: John; Ponte, Jair, Barboza (David Ricardo) e Alex Telles; Gregore, Patrick de Paula; Artur, Matheus Martins (Jeffinho); Mastriani e Igor Jesus (Elias Manoel).

O Capital-DF chega ao jogo desta quarta embalado pela primeira vitória da equipe na história da Série D. No último fim de semana, o time do DF, também estreante na Quarta Divisão nacional, voltou a vencer o Porto Velho, adversário da segunda fase da Copa do Brasil, e conquistou os primeiros pontos na competição.

A equipe do Distrito Federal deve entrar em campo da seguinte forma: Reynaldo; Vinícius Baracioli, Richardson, Pedro Romano e Mattheus Silva; Felipe Guedes, Rodriguinho, Erick Varão, Matheus Anjos, Rikelmi e Matheusão.

A arbitragem é por conta de Lucas Casagrande (PR). Os assistentes são Bruno Boschilia (PR) e Rafael Trombeta (PR). O VAR é comandado por Diego Pombo Lopez (BA).