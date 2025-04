Vasco se reúne com banco para criar fundo imobiliário para reforma de São Januário

O Vasco, através de representantes, se reuniu com o Banco Genial, na última sexta-feira (25) para dar o primeiro passo na estruturação de um fundo imobiliário para viabilizar as obras da reforma de São Januário.

O principal objetivo é conseguir o fluxo de caixa para a realização das obras e a governança da reforma. O Vasco foi representado por Renato Brito, segundo vice-presidente geral, e por Silvio Almeida, vice-presidente de finanças.

Entende-se internamente que há necessidade de outras receitas para complementar o valor da obra e também para ajustes no fluxo de caixa. Isso porque os pagamentos dos valores do potencial construtivo feitos pelas incorporadoras são, em via de regra, parcelados, devido ao longo tempo até as empresas receberem o dinheiro referente aos empreendimentos imobiliários adquiridos com o potencial.

Leia também:

▶ Homem que usava perfil fake e fazia pix de R$ 1 para ameaçar ex é preso no RJ

▶ Brasil: Desemprego de 7% no 1º trimestre é o menor já registrado desde 2012

O clube também receberá da Prefeitura o valor das vendas do potencial construtivo de forma gradual. O fundo imobiliário seria fiscalizado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que garantiria uma maior governança e transparência em relação ao projeto.