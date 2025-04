Em atuação ruim, Fluminense vence Aparecidense e larga em vantagem nas oitavas da Copa do Brasil

Pela terceira fase da Copa do Brasil, o Fluminense venceu a Aparecidense, por 1x0, com gol de Keno, na noite desta terça-feira (29), no Maracanã. Com o resultado, o Tricolor abriu vantagem na busca por uma vaga nas oitavas de final do torneio. O jogo de volta acontece no dia 21/05, no Serra Dourada. O Flu pode até empatar que avança para a próxima fase.

O primeiro tempo começou com o Tricolor tentando encurralar a Aparecidense, mas os visitantes conseguiam neutralizar bem as ações. Aos 10, Keno levou pelo meio e bateu com perigo à esquerda do goleiro Matheus Alves. Aos 12, Everaldo, que tinha entrado no lugar de Cano, lesionado, teve boa chance mas parou no goleiro do time goiano. O Fluminense insistia, mas com pouco perigo. Aos 18, Arias chutou de fora da área e Matheus defendeu em dois tempos. Aos 23, a Aparecidense surgiu no ataque. Em erro de Freytes, Gui Meira invadiu a área e desperdiçou a melhor chance do jogo ao chutar pressionado pela marcação. Aos 33, após belo passe de Ganso, Nonato chutou da entrada da área, bem fraco, sem dificuldades para o goleiro. O Fluminense, nervoso, errava passes. A torcida não perdoou e as vaias começaram a ser ouvidas no Maracanã. Aos 40, Keno novamente. O camisa 11 puxou para o meio e bateu. No rebote, Árias bateu cruzado a direita do gol de Matheus Alves. Fim do primeiro tempo e mais vaias para o Tricolor.

A etapa final iniciou com o Fluminense tendo dificuldades de encontrar seu jogo. Aos 6 minutos, outra vez Keno bateu de fora, no canto esquerdo do goleiro, que espalmou para o lado. Três minutos depois, o camisa 11 teve outra oportunidade, após bela troca de passes do Flu, mas novamente parou em Matheus Alves. Na sequência, Freytes bateu bonito, cruzado, e a bola passou raspando a trave esquerda da equipe goiana.

Aos 15, duas chances seguidas para o Tricolor. As duas com o zagueiro Freytes, as duas de cabeça. Na primeira ele parou em outra bela defesa do goleiro adversário e, na sequência, acertou a trave. Aos 17, a melhor chance do jogo até aquele momento, mas para a Aparecidense. A equipe goiana achou espaço pela esquerda e depois do cruzamento, Gui Meira apareceu na marca do pênalti, sozinho. Ele dominou e acertou a trave esquerda de Fábio, assustando a torcida.

O jogo ficou mais aberto, com o Fluminense buscando o gol de forma desordenada e a Aparecidense apostando nos contra-ataques. Aos 33, outra ótima chance da equipe goiana. Em saída rápida, Kaio Nunes bateu rasteiro, no contrapé de Fábio, e quase tirou o zero do placar. O suficiente para as vaias voltarem a ecoar pelas arquibancadas. Mas por pouco tempo. Aos 35, o alívio. Keno, em sua principal característica, trouxe pra perna direita e bateu no canto de Matheus Alves, fazendo o primeiro do Tricolor e tirando um peso das costas do torcedor. O Fluminense seguiu no embalo e, aos 38, após bate rebate, Everaldo chutou de esquerda, por cima, levando perigo. Aos 45, mais pressão. Serna cruzou e Arias, de primeira, quase ampliou. Fim de papo, e nem mesmo a vitória aliviou as vaias da torcida ao apito final.

O Fluminense agora vira a chave. O próximo desafio é contra o Sport, no sábado (03), às 18h30, pelo Campeonato Brasileiro.

A Aparecidense joga pelo Brasileirão Série D, contra o Goianésia, às 15h30, no domingo (04).