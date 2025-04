Jornalista italiano crava acerto entre CBF e Carlo Ancelotti para junho

O jornalista italiano especializado em transferências no mercado internacional, Fabrizio Romano, confirmou em sua conta X (antigo Twitter), que a CBF chegou a um acordo com o técnico Carlo Ancelotti, do Real Madrid.

Segundo Romano, o técnico italiano já aceitou a proposta realizada pelo Brasil e assume o comando da seleção masculina em junho, antes do Mundial de Clubes da Fifa, iniciado no mesmo mês. Com isso, Ancelotti não deverá seguir na equipe espanhola para a disputa do torneio.

É provável que Carlo Ancelotti seja o responsável pela convocação para a próxima Data Fifa, no mês de junho. O acordo teria sido selado com essa condição.

Leia também:

▶ Mais de 700 vagas para castração de cães e gatos em São Gonçalo

▶ Guardas prendem homem após flagrante de tentativa de furto de peças da estátua de Noel Rosa

Carlo Ancelotti tem 65 anos e é um dos técnicos mais vitoriosos no futebol mundial. Em sua trajetória, o italiano conquistou 31 títulos, entre eles, 5 Champions League e 6 campeonatos nacionais.