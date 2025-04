Flamengo poupa Rossi e terá Matheus Cunha no gol para estreia na Copa do Brasil, na quinta (1/5)

Rossi deve ser poupado pelo Flamengo para duelo da Copa do Brasil, contra o Botafogo-PB - Foto: Paula Reis/Flamengo

Rossi deve ser poupado pelo Flamengo para duelo da Copa do Brasil, contra o Botafogo-PB - Foto: Paula Reis/Flamengo

O Flamengo se prepara para o duelo diante do Botafogo-PB, pela Copa do Brasil, na próxima quinta-feira (1/5). Uma coisa já é certa: Rossi dará lugar a Matheus Cunha no time titular. O goleiro argentino descansará após longa sequência de jogos.

O técnico Filipe Luís confirmou a decisão em entrevista coletiva após a goleada sobre o Corinthians, no domingo (27). Segundo ele, o argentino precisa de descanso e Matheus Cunha também tem feito por merecer oportunidades no Rubro-Negro.

Na atual temporada, Rossi participou de 18 das 21 partidas comandadas por Filipe Luís. Ele é o jogador com mais minutos em campo e emplaca uma sequência de 15 jogos como titular, sem sequer ser substituído. Com o treinador, Matheus Cunha começou jogando somente no Carioca, em partidas contra o Sampaio Corrêa, Portuguesa e Botafogo. Ele não sofreu gols.

Leia também:

▶ Mais de 700 vagas para castração de cães e gatos em São Gonçalo

▶ Guardas prendem homem após flagrante de tentativa de furto de peças da estátua de Noel Rosa

Questionado sobre o planejamento da Copa do Brasil, visto que o Brasileirão e a Libertadores estão a frente no quesito prioridade na competição, Filipe Luís não revelou os próximos passos. O treinador pontuou a sequência de jogos na temporada e deixou no ar: alguns jogadores precisam descansar e outros precisam jogar.

"Eu não planejei o jogo ainda porque ainda não assisti o Botafogo-PB, não sei muito bem como eles jogam, vou analisar a partir de amanhã e decidir o que faço. O Matheus eu vou colocar para jogar. O Rossi precisa de descanso e o Matheus merece jogar esse jogo. Os outros jogadores, eu ainda vou ver, há outros que merecem jogar e outros que têm que descansar, sequência muito grande de jogos. Com certeza, eu vou para esse jogo porque é muito importante para nós essa vitória na Copa do Brasil", comentou em coletiva.

O Flamengo foi campeão na Copa do Brasil na temporada passada com Matheus Cunha sendo o goleiro titular de Tite ao longo da campanha enquanto o treinador estava no comando. O goleiro agarrou nas classificações contra Amazonas, Palmeiras e Bahia. O cenário só mudou quando Filipe Luís assumiu a equipe já na semifinal contra o Corinthians. Rossi foi o titular nos dois jogos e também nas finais contra o Atlético-MG.