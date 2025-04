Fluminense amplia desempenho ruim em gramados sintéticos após derrota no clássico contra o Botafogo

Tradicionalmente, o Fluminense sofre com os estádios sem grama natural. Os gramados sintéticos se tornaram alvo de crítica da diretoria, de jogadores e recentemente do técnico Renato Gaúcho. O retrospecto do Tricolor em gramados não naturais é muito ruim.

Atuando no Nilton Santos, Ligga Arena e Allianz Parque, o desempenho do Fluminense é de apenas 19%. Na casa do Botafogo, são seis partidas disputadas desde que o local deixou de ter grama natural, em abril de 2023. São quatro derrotas para o Glorioso e duas derrotas para o Vasco.

O tema voltou a ganhar destaque após a derrota do Fluminense para o Botafogo por 2x0, no último sábado (26), em jogo do Campeonato Brasileiro. Após a partida no Nilton Santos, o técnico Renato Gaúcho foi perguntado sobre a utilização da grama sintética e não poupou críticas.

Leia também:

▶ Mais de 700 vagas para castração de cães e gatos em São Gonçalo

▶ Guardas prendem homem após flagrante de tentativa de furto de peças da estátua de Noel Rosa

"A grama sintética é ruim para todo mundo. Mesmo para um time que joga nela e está acostumado, ela é ruim. O jogador não quer jogar, ele não consegue desenvolver o futebol normalmente numa grama sintética. Eu acho que cada presidente de cada clube tem direito de fazer o que bem entender. Na minha opinião, que eu joguei durante 20 anos e estou há 40 anos no futebol, é simplesmente pro clube ganhar dinheiro. Para poupar dinheiro na manutenção do campo da grama e para fazer show. Não desgasta o campo e entra dinheiro nos cofres. Dane-se o jogador. Essa que é a realidade. Então, como eu não sou presidente dos clubes, cada clube tem o que fazer. O presidente é que manda. Eu, como ex-jogador, sou totalmente contra a grama sintética, em todos os sentidos."

Ao todo, o clube tem 21 partidas disputadas nos principais gramados sintéticos do Brasil. São apenas três vitórias, três empates e 15 derrotas.

Desempenho do Fluminense no gramado sintético no Brasil:

➤ Ligga Arena (desde 2016): duas vitórias, dois empates e seis derrotas (26% de aproveitamento)

➤ Allianz Parque (desde 2020): uma vitória, um empate e três derrotas (26% de aproveitamento)

➤ Nilton Santos (desde 2023): seis jogos e seis derrotas (0% de aproveitamento)

A única vitória do Fluminense no Allianz Parque foi emblemática para o clube: o 1x0 em jogo da última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado evitou o rebaixamento do Flu.

Antes do duelo contra o Botafogo, o Fluminense atuou em outro gramado sintético. O time encarou o Unión Española, na quarta-feira (23), e empatou por 1x1 no Estádio Bicentenario de La Florida, mesmo com todos os titulares poupados.

Agora, o Fluminense enfrenta a Aparecidense nesta terça-feira (29), às 21h30 (de Brasília), pelo primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil.