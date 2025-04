Vasco mira Fernando Diniz, faz contato por Thiago Carpini e treinador rejeita abrir negociações

Thiago Carpini foi procurado pelo Vasco, mas optou por seguir no Vitória - Foto: Divulgação/Victor Ferreira/EC Vitória

Thiago Carpini foi procurado pelo Vasco, mas optou por seguir no Vitória - Foto: Divulgação/Victor Ferreira/EC Vitória

O Vasco busca um novo técnico no mercado após a demissão de Fábio Carille, na noite de domingo (27), após a derrota por 1x0 para o Cruzeiro, fora de casa. O clube tem Fernando Diniz como primeira opção, mas também entrou em contato com Thiago Carpini, atualmente no Vitória.

Carpini foi questionado se teria o interesse de iniciar um novo projeto, mas também soube que não era o principal alvo vascaíno. Com isso, a resposta do treinador foi de que não deixa trabalho pela metade e que seguirá em Salvador.

O Vasco já havia procurado Carpini em outra ocasião. No final de 2024, o presidente cruzmaltino, Pedrinho, perguntou se ele já tinha renovado seu contrato com o Leão e que tinha o interesse em levá-lo para o Rio de Janeiro. Carpini acabou acertando sua permanência na capital baiana até o fim deste ano.

Leia também:

▶ Mais de 700 vagas para castração de cães e gatos em São Gonçalo

▶ Guardas prendem homem após flagrante de tentativa de furto de peças da estátua de Noel Rosa

O Vitória é o clube em que Thiago Carpini mais trabalhou na carreira, com 64 jogos. São 27 vitórias, 18 empates e 19 derrotas: 51,6% de aproveitamento.