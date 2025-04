Ídolo da Portuguesa e campeão mundial com a Seleção Brasileira, Jair da Costa morre aos 84 anos

A Portuguesa confirmou, com uma nota oficial publicada nas redes sociais neste sábado (26), a morte do ex-jogador Jair da Costa, de 84 anos, campeão do mundo com a Seleção Brasileira em 1962, ídolo do clube carioca, que o revelou e que ele defendeu entre 1960 e 1962, e também ídolo da Inter de Milão, da Itália, com oito grandes títulos entre 1962 e 1971.

"A Portuguesa SAF lamenta profundamente o falecimento do ex-atacante Jair da Costa, uma das lendas do nosso clube. Jair foi revelado na Lusa e defendeu a camisa rubro-verde entre 1960 e 1962, ano em que foi campeão do mundo com a Seleção Brasileira. Jair da Costa também foi um dos primeiros brasileiros a jogar na Europa, vestindo as cores de Inter de Milão e Roma. Ele também jogou pelo Santos e Windsor Stars, do Canindé. Nossos sentimentos aos familiares e amigos", disse a nota.

O ex-atacante brasileiro foi duas vezes campeão europeu, também duas vezes campeão mundial e ainda tetracampeão do Campeonato Italiano. Ao final de sua carreira no esporte, Jair retornou ao Brasil e jogou pelo Santos entre 1972 e 1974, sendo campeão paulista em 1973.