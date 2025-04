Maricá vai sediar seletiva de competição mundial de capoeira

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura e das Utopias, apresentou às lideranças de capoeira da cidade, nessa quinta-feira (24), o evento internacional Volta ao Mundo Bambas (VMB), que será realizado em novembro no município. A competição reunirá capoeiristas de vários estados brasileiros em seletivas que acontecem ao longo do ano. O encontro foi realizado no Cine Henfil, no Centro.

O Volta ao Mundo Bambas é um evento internacional, com edições na Europa e Estados Unidos, que promove a capoeira em formato de liga, com etapas, ranking oficial, foco em sua preservação e no fortalecimento de sua importância cultural. Considerado o maior evento de capoeira do mundo, o evento será disputado nas categorias infanto-juvenil, adulto, feminino, máster e treinador, incentivando o desenvolvimento de atletas em diferentes categorias e faixas etárias.

“As seletivas acontecem em Belo Horizonte, Salvador e terá uma no Rio. A gente pretende fazer uma seletiva em Maricá antes da grande final em novembro”, disse o coordenador do evento na cidade, Alex Bittencourt. “Esse é um evento importante para a modalidade e vamos realizar em nosso município”, acrescentou o subsecretário de Cultura e das Utopias, Felipe Vieira.

Saverio Scarpati, presidente do VMB, destacou que o objetivo da iniciativa é dinamizar a modalidade junto à juventude. Segundo ele, o evento, que vai para a sua nona edição, reúne os grandes capoeiristas do Brasil e de outros países em combates onde são avaliadas as movimentações dos atletas.

“É um evento que traz à tona os grandes capoeiristas do planeta na busca pelo cinturão com transmissão para várias cidades. O VMB é um palco para levar os grandes atletas da modalidade para a família brasileira apreciar, além de fortalecer sua importância cultural”, afirma Scarpati.

Morador do Bairro da Amizade, Denis Cardoso dos Reis, o Mestre Topera, de 45 anos, que já foi campeão do VMB, vai disputar a competição pela terceira vez e falou sobre a expectativa de representar Maricá em mais uma oportunidade.

“O público vai assistir a um espetáculo de capoeira com grandes atletas. Pratico a capoeira há 30 anos e é uma modalidade que vem crescendo com a participação de crianças também. Isso é muito bom”, afirmou mestre Topera.