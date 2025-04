CBF reforça otimismo por Carlo Ancelotti e aguarda presidente do Real Madrid para os próximos passos

A CBF está tranquila sobre a questão de encontrar um novo treinador para a seleção brasileira masculina de futebol. Mesmo com o prazo curto de um mês para o envio da pré-lista de convocados para a próxima Data Fifa, a confederação aguarda para anunciar o futuro comandante.

A postura mistura otimismo e necessidade diante dos sinais que chegam de Madrid, que indicam um caminho cada vez mais aberto para o tão sonhado acerto com o italiano Carlo Ancelotti.

Os contatos retomados no começo deste ano seguem em ritmo lento, por conta da reta final de temporada do Real Madrid. Os recados enviados pelo treinador indicam o desejo pelo acerto e que as condições serão conduzidas de forma semelhante aos que já tinham sido conversados em 2023.

A figura central da novela é Florentino Pérez, presidente do clube espanhol. A eliminação da Champions League no meio de semana demonstrou que pode ser o fim do ciclo do italiano à frente dos 'merengues'.

O principal problema, por sua vez, já é tratado como algo contornável: a saída de Carleto antes do Mundial de Clubes. Seja por decisão do Real para dar tempo para que o substituto tenha a competição como uma pré-temporada, seja porque o italiano sabe da condição para não perder a oportunidade de dirigir o Brasil na Copa do Mundo, o tema será colocado em pauta nos corredores do Real Madrid após a decisão da Copa do Rei, contra o Barcelona, dia 26 de abril, em Sevilla.

Até a decisão de Pérez, discrição segue como a palavra de ordem entre as partes envolvidas. O italiano seguirá posicionando oficialmente que não foi procurado pela CBF, que, por sua vez, manterá o discurso que ainda não tem um nome para substituir Dorival Júnior.