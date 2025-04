Botafogo anuncia renovação de contrato do volante Gregore até o fim de 2028

Gregore amplia vínculo com o Botafogo até 2028 - Foto: Vítor Silva/Botafogo

Gregore amplia vínculo com o Botafogo até 2028 - Foto: Vítor Silva/Botafogo

Após longos quatro meses de negociações, o volante Gregore assinou a renovação de seu contrato com o Botafogo. O jogador agora tem compromisso com o Alvinegro até 2028.

Nesta sexta-feira (19), o Glorioso anunciou em suas redes sociais a extensão do contrato do camisa 26. A multa rescisória para clubes do exterior será de 7 milhões de dólares (R$ 40,6 milhões).

No início das conversas, houve divergência entre as partes sobre o valor da multa, mas o Botafogo e o staff de Gregore conseguiram chegar a um consenso. A renovação também está atrelada à valorização do jogador, que receberá um aumento salarial de quase 100%.

Com alto prestígio nos bastidores, Gregore é visto como um dos pilares do time campeão do Brasileiro e da Libertadores em 2024, além de quesitos como liderança em número de desarmes.

O novo contrato de Gregore inclui uma cláusula de venda obrigatória caso o Botafogo receba propostas do exterior acima de um determinado valor: US$ 8 milhões no meio de 2025 (cerca de R$ 46,8 milhões) e US$ 6 milhões (cerca de R$ 35,1 milhões) ao fim desta temporada.