Fluminense pode ter Ganso titular novamente para encarar o Vitória, no domingo (20)

Ganso pode voltar ao time do Fluminense no próximo domingo (20) - Foto: Lucas Merçon/Fluminense

O Fluminense encara o Vitória neste domingo (20), às 18h30, no Maracanã, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, e pode ter um importante reforço para o jogo. Paulo Henrique Ganso deve ser relacionado para o duelo.

O camisa 10 ficou de fora da viagem para o confronto contra o Corinthians, no meio de semana, por conta do planejamento de retorno aos gramados após a miocardite constatada em janeiro.

É provável que o meia inicie uma partida como titular pela primeira vez nesta edição de Campeonato Brasileiro. Até então, Ganso entrou em campo duas vezes saindo do banco, nos duelos contra Bragantino e Santos. Ele também foi reserva na partida contra o San José, pela Sul-Americana.

O técnico Renato Gaúcho deve repetir a maior parte da equipe que enfrentou o Corinthians. As dúvidas são no setor de meio-campo. Além da possível titularidade de Ganso, Hércules também pode retornar. O volante ficou de fora do último compromisso do Tricolor por conta de dores, mas não teve lesão detectada.

O Fluminense ocupa a terceira colocação do Campeonato Brasileiro, com nove pontos somados em quatro rodadas, um a menos que os líderes Palmeiras e Flamengo. O clube vive seu melhor início de Brasileirão desde 2017.