Ex-jogador Clayton Grilo promove jogo beneficente em São Gonçalo, neste sábado (19)

O ex-jogador de futebol Clayton Grilo vai completar 49 anos e presenteará os mais necessitados e os fãs do esporte. Para festejar a data, ele vai reunir grandes nomes do mundo da bola para ajudar quem mais precisa.

Com passagens pelo Grêmio e São Cristóvão, Clayton vai liderar as equipes em um jogo festivo no sábado (19), a partir das 8h, no Campo do Cruzeiro, no Porto da Pedra, em São Gonçalo.

O espetáculo é aberto ao público, com entrada mediante a doação de 2kg de alimento não perecível. A partida tem como objetivo arrecadar alimentos para ajudar pessoas necessitadas de instituições de caridade de São Gonçalo e também ajudar a melhorar as condições de famílias locais.

"Vamos fazer um jogo beneficente entre o Centro de Oportunidade ao Talento (COT) de Santa Izabel contra o do Porto Novo e estou chamando meus amigos", disse Clayton.

Para a festa, craques como Diego Souza, Djalminha e Roberto Brum estarão presentes. Outros nomes confirmados no evento são Djair, Adriano (goleiro), Marquinho e Fabrício Carvalho.

Clayton Grilo falou sobre a oportunidade das pessoas verem o pessoal da antiga que faz o futebol arte: "Fazer o bem sempre é bom e vamos fazer mais essa festa maravilhosa para ajudar o próximo", concluiu Grilo.