Fluminense vence o Corinthians e sobe na tabela no Brasileirão

O Fluminense venceu o Corinthians por 2 a 0, nesta quarta-feira (16/04), em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. Renê e Jhon Arias marcaram os gols do Tricolor, que chegou a nove pontos na tabela de classificação e entrou no G-4 da competição.

A equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho volta a campo no domingo (20/04) para enfrentar o Vitória, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será às 18h30, no Maracanã.

PRIMEIRO TEMPO

Em uma etapa inicial de equilíbrio na posse de bola, o Fluminense ocupou o campo do adversário e conseguiu criar algumas oportunidades de finalização. A primeira investida foi aos cinco minutos, quando Renê avançou pela esquerda e cruzou para Germán Cano, que se esticou e finalizou para fora. Aos 11, Jhon Arias chutou da entrada da área e foi travado pela defesa.

Com solidez defensiva e muita disputa física pela bola, a equipe tricolor ainda levou perigo aos 28 minutos, em chute de longe de Facundo Bernal defendido pelo goleiro.

SEGUNDO TEMPO

O Tricolor voltou do intervalo com ainda mais presença no ataque, trocando passes e ocupando espaços, faltando apenas transformar a posse em chances claras de gol. Aos três minutos, Cano recebeu de Renê na entrada área e finalizou para fora. A boa atuação da equipe foi premiada com um golaço. Aos 17, após cruzamento de Cano, a defesa adversária afastou e a bola sobrou para Renê, que acertou um lindo chute com a perna direita para abrir o placar para o Fluminense.

Bem postado defensivamente, o Tricolor não ofereceu chances de perigo ao adversário e conseguiu criar oportunidades de sair no contra-ataque. Em uma dessas investidas, Nonato recebeu de Martinelli e finalizou para fora. Após análise do VAR, o árbitro assinalou pênalti em Kevin Serna no decorrer da jogada. Quatro minutos depois do lance, Jhon Arias foi para a cobrança e marcou o segundo do Fluminense. Logo depois da bola rolar, o camisa 21 desarmou o adversário no campo de defesa, arrancou com a bola e chutou forte para defesa do goleiro.