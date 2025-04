Defesa começa mal o Brasileirão e Vasco tem a pior defesa da competição no momento

O Brasileirão está apenas na quarta rodada, mas o torcedor do Vasco já se preocupa. Mesmo com desempenho regular, o time não faz um bom campeonato no aspecto defensivo. São sete gols sofridos até o momento. Isso coloca a defesa vascaína como a pior do campeonato, no momento.

O que tem chamado a atenção é a forma que os gols vem acontecendo. A maioria dos casos em falhas individuais, 'entregando' os gols para os adversários. Foi o caso da última partida, na terça (15), contra o Ceará. João Victor teve um erro determinante no placar ao recuar errado a bola e entregar para o adversário.

Na primeira rodada, o time saiu atrás do placa contra o Santos em um passe equivocado de Paulinho na defesa. Ele entregou para Tiquinho que serviu Barreal que abriu o placar em São Januário. No segundo tempo, o Vasco conseguiu a virada e saiu com o três pontos.

Leia também:

▶ Niteroiense lança eBook sobre capoeira e acessibilidade

▶ Polícia Civil desmonta esquema de falsificação de suplementos na Baixada Fluminense

Na partida contra o Corinthians, a sina se repetiu. E não foi apenas uma vez. A derrota por 3x0 na Neo Química Arena foi marcada por dois gols sofridos em falhas. O segundo gol, com erro de passe de Jair e o escorregão de João Victor, e o terceiro com trapalhada entre Léo Jardim e João Victor.

Na terceira rodada, contra o Sport em São Januário, o Vasco venceu por 3x1, mas o gol marcado pela equipe pernambucana foi um lance protagonizado pela defesa vascaína, no qual Hugo Moura marcou contra. Ou seja, nos sete gols sofridos até aqui, cinco foram "dados" pelo Vasco em erros individuais na defesa.

As bolas aéreas também incomodam. Já são cinco gols sofridos por lançamentos, cruzamentos ou bolas paradas. Os dois do Ceará aconteceram em cruzamentos pelo alto.

Agora, o Vasco tem até sábado para corrigir os erros para o clássico contra o Flamengo, no Maracanã, às 18h30. O time tem o desafio de melhorar o desempenho defensivo para uma sequência importante na temporada contra o maior rival, o Lanús, na Sul-Americana, e contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão.