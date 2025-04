Botafogo recebe o São Paulo, no Nilton Santos, tentando encontrar o caminho do gol neste Brasileirão

Botafogo busca se reencontrar para melhorar desempenho ofensivo no Brasileirão - Foto: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo encara o São Paulo, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, na noite desta quarta-feira (16), no Nilton Santos, às 18h30, buscando se reabilitar na competição. A campanha até agora não empolga o torcedor, principalmente pelo baixo aproveitamento no ataque.

Após a derrota para o Bragantino, no final de semana, por 1x0, o Glorioso demonstrou mais uma vez problemas para resolver. A dinâmica ofensiva do time de Renato Paiva tem sido alvo de críticas. O clube precisa finalizar mais de 20 vezes para achar o gol. E são apenas dois marcadores até agora na competição, ambos na segunda rodada, contra o Juventude.

O Botafogo deve entrar com a seguinte escalação: John; Vitinho, Jair, Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Gregore e Marlon Freitas; Artur, Savarino e Matheus Martins (Santi Rodríguez); Igor Jesus.

O São Paulo não venceu ainda nesta edição do campeonato e o trabalho do técnico Luis Zubeldía está pressionado, apesar do prestígio e da confiança interna. Nas três primeiras rodadas, três empates: Sport, Atlético-MG e Cruzeiro. A vitória contra o atual campeão pode mudar o rumo da equipe.

O Tricolor paulista deve como onze inicial: Rafael, Ferraresi, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Alisson, Marcos Antônio e Luciano; Lucas Ferreira, Calleri e Ferreira.

A arbitragem é por conta de Davi de Oliveira Lacerda (ES), auxiliado por Rafael da Silva Alves (RS) e Douglas Pagung (ES). O VAR será comandado por Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC).