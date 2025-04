Vegetti, do Vasco, entra em top-20 de estrangeiros com mais gols no Brasileiro

Vegetti entra em top-20 de gringos com mais gols no Brasileirão - Foto: Matheus Lima/Vasco

O artilheiro vascaíno Vegetti voltou a marcar na vitória do clube sobre o Sport, no sábado (13), em São Januário. E deixou sua marca duas vezes. Com isso, além de assumir a artilharia desta edição do Brasileirão, ele entrou para uma lista histórica importante.

O camisa 99 agora está no top-20 de estrangeiros com mias gols na história do torneio nacional. Contra os pernambucanos, Vegetti marcou seus gols de número 24 e 25. Ele igualou Tévez, que defendeu o Corinthians entre 2005 e 2006; Loco Abreu, que atuou pelo Botafogo de 2010 a 2012; e Lucas Pratto, que entre 2015 e 2017 jogou no país com as camisas de São Paulo e Atlético-MG.

Aos 36 anos, Vegetti precisou de 59 jogos pelo Brasileirão para alcançar o feito. Ele chegou ao Vasco em agosto de 2023 e está em sua terceira temporada no clube.

Caso siga a média de gols, Vegetti logo conseguirá ganhar posições no ranking ainda nesta edição do campeonato. Logo acima dele, estão o colombiano Steven Mendoza, o equatoriano Cazares e o chileno Eduardo Vargas, todos com 26 gols.

Da lista, os únicos que seguem em atividade no Brasil são Arrascaeta, Cano, Calleri, e Romero. Quem lidera o ranking é o sérvio Petkovic, que marcou 84 gols.

Confira o top-20 completo:

1º - Petkovic (sérvio) - 84 gols

2º - Arrascaeta (uruguaio) - 62 gols

3º - Guerrero (peruano) - 56 gols

4º - Cano (argentino) - 54 gols

5º - Aristizábal (colombiano) - 48 gols

6º - D'Alessandro (argentino) - 41 gols

7º - Calleri (argentino) - 40 gols

8º - Barcos (argentino) - 38 gols

9º - Fischer (argentino) - 37 gols

10º - Conca (argentino) - 36 gols

11º - Marcelo Moreno (boliviano) - 34 gols

12º - Arce (paraguaio) - 31 gols

12º - Doval (argentino) - 31 gols

14º - Ángel Romero (paraguaio) - 30 gols

14º - Herrera (argentino) - 30 gols

14º - Pedro Rocha (uruguaio) - 30 gols

17º - Cazares (equatoriano) - 26 gols

17º - Mendoza (colombiano) - 26 gols

17º - Vargas (chileno) - 26 gols

20º - Loco Abreu (uruguaio) - 25 gols

20º - Lucas Pratto (argentino) - 25 gols

20º - Tévez (argentino) - 25 gols

20º - Vegetti (argentino) - 25 gols