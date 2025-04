Vasco recebe o Sport, em São Januário, buscando subir na tabela do Brasileirão

Vasco recebe o Sport buscando bom resultado para saltar na tabela do Brasileirão - Foto: Matheus Lima/Vasco

Vasco recebe o Sport buscando bom resultado para saltar na tabela do Brasileirão - Foto: Matheus Lima/Vasco

O Vasco recebe o Sport em São Januário, neste sábado (12), às 21h, em confronto válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Após a vitória no meio de semana, pela Copa Sul-Americana, o cruzmaltino busca se reencontrar com a vitória na competição nacional.

A derrota na segunda rodada, para o Corinthians, por 3x0, pressionou o técnico Fábio Carille. A vitória por 1x0, contra o Puerto Cabello, deixou os torcedores com um pé atrás. Isso se reflete na procura por ingressos. A torcida não esgotou os bilhetes depois de um longo período com São Januário sempre lotado.

O time deve ser praticamente o mesmo que atuou na última terça-feira (08), na Colina. Carille tinha dúvida sobre a participação de Coutinho, mas o meia treinou normalmente e deve estar entre os titulares para o duelo.

O Vasco deve entrar da seguinte forma: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê e Coutinho; Nuno Moreira, Garré e Vegetti.

O Sport, do técnico Pepa, terá o desfalque do lateral-esquerdo Igor Cariús. Para seu lugar, o zagueiro Chico deve ser improvisado no setor, já que o substituto imediado, Dalbert, também está fora.

Para o duelo, o Sport deve alinhar com: Caíque França; Hereda, João Silva, Lucas Cunha e Chico; Rivera, Du Queiroz, Sérgio Olivera e Lucas Lima; Barletta e Pablo.

A arbitragem em São Januário será de Wilton Pereira Sampaio, com os auxiliares Alessandro Álvaro Rocha de Matos e Leone Carvalho Rocha. No VAR, quem comanda é Caio Max Augusto Vieira.