Com vitória 'magra' por 1 a 0 na 'Sula', Vasco deixa o campo vaiado pela torcida

Pela segunda rodada do grupo G da Copa Sul-Americana, o Vasco venceu o Puerto Cabello, da Venezuela, em São Januário, por 1x0. Vegetti marcou o gol solitário do Gigante da Colina, que voltou a vencer após dois resultados ruins na ultima semana. Mesmo com a vitória, em atuação irregular, a torcida não gostou e vaiou técnico Fábio Carille no fim da partida.

O Vasco começou o jogo se impondo e sendo agressivo. A equipe venezuelana se fechava e pouco aparecia com a bola no pé, graças a presão forte do cruz-maltino em recuperar a posse. No entanto, o Puerto Cabello foi quem finalizou pela primeira vez, aos 12, mas sem perigo, em chute que saiu pela lateral. Dois minutos depois, após bom cruzamento de Piton, Vegetti cabeceou e quase fez o primeiro. Aos 19, Coutinho cobrou escanteio e Maurício Lemos cabeceou com perigo. A zaga dos venezuelanos salvou.

Aos 27, outro bom ataque vascaíno. Nuno Moreira cruzou da esquerda e por muito pouco Vegetti não chegou na bola para abrir o placar. A pressão continuou e quase Coutinho fez de cabeça, aos 34. Grande defesa do goleiro adversário e a bola caprichosamente ainda tocou na trave. Na sequência, aos 36, outra ótima oportunidade para o Vasco. Em belo passe de Tchê Tchê, Vegetti entrou na diagonal mas bateu pra fora.

Aos 44, outra vez Vasco. Boa tabela de Coutinho com Nuno, mas o chute de perna esquerda do camisa 11 saiu fraco, nas mãos do goleiro. Depois de muito pressionar, o gol saiu. Cruzamento de Garre, pela esquerda, e bola no artilheiro, que não perdoou. Vegetti, de cabeça. Vasco 1x0, aos 46 do primeiro tempo.

O segundo tempo começou com o Vasco buscando o segundo gol. Aos 5, em falta cobrada da entrada da área, Coutinho parou no goleiro Romero. Aos 12, de novo Coutinho. Após boa jogada pela direita, o meia dominou e bateu firme para outra grande defesa de Romero. Superior tecnicamente, o Vasco seguiu ocupando o campo de ataque do Puerto Cabello. Aos 24, após bela trama,

Coutinho dividiu com o goleiro que colocou para escanteio. E o Vasco continuou perdendo oportunidades. Aos 39, foi a vez de Rayan chutar pra fora após passe do angolano Loide. Aos 46, Payet também teve boa oportunidade mas bateu pra fora, da entrada da área. Mesmo com a superioridade técnica e o volume de jogo, o placar ficou o mesmo.

Mesmo com a vitória, a torcida não deixou de pedir a saída do técnico Fábio Carille. Agora o Vasco volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O clube recebe o Sport, no sábado (12), às 21h, em São Januário.