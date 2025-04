Vasco tenta encerrar tabu de quase 18 anos sem vencer o Corinthians fora de casa

Neste sábado (05), o Vasco terá uma difícil missão ao entrar em campo pela segunda rodada do Brasileirão. O clube busca encerrar um jejum que dura quase duas década: vencer o Corinthians jogando fora de casa.

Para ser mais exato, o Vasco não vence o rival longe do Rio de Janeiro há quase 18 anos. A última vitória sobre o Timão como visitante aconteceu no dia 28 de novembro de 2007, no Pacaembu, por 1x0. Na ocasião, Alan Kardec marcou o gol vascaíno.

O jogo foi curiosamente o 100º dos 127 duelos entre as equipes na história. Naquele ano, o Corinthians terminaria rebaixado para a Série B e o Vasco encerraria sua participação no Campeonato Brasileiro na 6º posição.

Desde então, são 13 partidas entre as equipes com mando do Corinthians. Os paulistas venceram 10 vezes, com três empates. Além do longo tempo sem vencer longe de seus domínios, o Vasco encara outro tabu.

O cruzmaltino jamais venceu o Timão na Neo Química Arena. O estádio foi inaugurado em maio de 2014 e recebeu o confronto em sete ocasiões, com seis vitórias dos mandantes e um empate. Em todos os confrontos, o Vasco marcou apenas dois gols.

Visitas do Vasco para encarar o Corinthians na Neo Química Arena:

• Corinthians 3 x 0 Vasco - 16ª rodada - Brasileirão 2015

• Corinthians 1 x 0 Vasco - 24ª rodada - Brasileirão 2017

• Corinthians 1 x 0 Vasco - 35ª rodada - Brasileirão 2018

• Corinthians 1 x 0 Vasco - 22ª rodada - Brasileirão 2019

• Corinthians 0 x 0 Vasco - 37ª rodada - Brasileirão 2020

• Corinthians 3 x 1 Vasco - 17ª rodada - Brasileirão 2023

• Corinthians 3 x 1 Vasco - 35ª rodada - Brasileirão 2024