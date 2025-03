Jornaleiro é agredido ao reagir a assalto em banca no Centro de Niterói

Assalto aconteceu na Avenida Ernani do Amaral Peixoto, durante apagão, no domingo (23) - Foto: Divulgação/Prefeitura de Niterói

Um jornaleiro foi agredido ao tentar se defender de uma tentativa de assalto em sua banca, localizada no Centro de Niterói, na tarde do último domingo (23). O crime ocorreu durante um apagão que atingiu a região, dificultando a identificação dos suspeitos.

Romário Silva, chaveiro profissional há 40 anos e locatário do ponto comercial, relatou que dois homens, sem armas aparentes, se aproximaram pedindo água. Em seguida, o empurraram para dentro da banca, dando início à tentativa de roubo.

Na tentativa de se defender, Romário reagiu e quebrou a vidraça da banca. O jornaleiro chegou a entrar em luta corporal com os assaltantes, mas foi agredido, principalmente no rosto, e jogado ao chão. Após o ataque, os criminosos fugiram em direção à Praça do Rink.

O crime não foi registrado pelas câmeras de segurança da banca, uma vez que, no momento do assalto, a Avenida Ernani Amaral Peixoto e ruas próximas estavam sem energia elétrica.