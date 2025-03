Flamengo pode ter Gerson à disposição para estreia no Brasileirão contra o Inter

O Flamengo divulgou, na tarde desta terça-feira (25), um novo boletim médico e informou que o meia Gerson não teve lesão detectada após realizar um exame de imagem no Ninho do Urubu.

O camisa 8 do Rubro-Negro havia sentido a coxa esquerda durante a vitória do Brasil sobre a Colômbia, por 2x1, em Brasília, na última quinta-feira (20). Com isso, Gerson tem chances de jogar a estreia do Fla no Campeonato Brasileiro no sábado (29), contra o Inter, no Maracanã, às 21h.

Ele será reavaliado nos próximos dias e será relacionado pelo técnico Filipe Luís caso não sinta nenhuma dor e consiga estar nas atividades no decorrer da semana.

Quem tem uma lesão confirmada, até o momento, é Arrascaeta. Na derrota do Uruguai para a Argentina, por 1x0, o camisa 10 do Flamengo sentiu uma lesão na coxa direita e está fora do primeiro compromisso do Rubro-Negro no torneio nacional.

Se recuperando, Bruno Henrique iniciou a transição física nesta terça (25) e possui chances de ser relacionado para o confronto.