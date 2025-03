Botafogo negocia renovação com meia Savarino até junho de 2028

Um dos principais nomes do elenco campeão do Brasileirão e da Libertadores de 2024, o meia Savarino tem conversas encaminhas para renovar seu contrato com o Botafogo. O novo contrato do venezuelano será até junho de 2028.

O jogador, que está com a seleção da Venezuela para a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo, tem contrato até o final de 2026. Além da extensão do vínculo, o meia receberá um aumento salarial.

A multa rescisória para clubes do exterior será de US$ 20 milhões (cerca de R$ 113 milhões). Savarino chegou ao Glorioso em 2024, vindo do Real Salt Lake, da MLS, dos Estados Unidos. Até hoje, são 62 jogos disputados com a camisa do Botafogo, com 15 gols marcados e 13 assistências distribuídas.

Leia também:

▶ Colisão entre carro e ônibus na Ponte Rio-Niterói deixa uma pessoa ferida; Vídeo

▶ Policial é baleado durante operação no Brejal, em São Gonçalo

O Botafogo segue se preparando para a estreia no Campeonato Brasileiro. O time viaja a São Paulo no sábado para enfrentar o Palmeiras, às 16h de domingo, no Allianz Parque. Savarino, ausente das últimas sessões de treinamento devido à convocação para a seleção da Venezuela, é esperado no Brasil nesta quarta-feira.