Brasil encara a Argentina, em Buenos Aires, com ânimos aflorados após declarações polêmicas

O Brasil visita a Argentina, na noite desta terça-feira (25), no Monumental de Nuñez, às 21h (horário de Brasília), buscando ficar mais perto de uma vaga para a Copa do Mundo de 2026. O clássico é válido pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

O clima é o de costume: tensão. A rivalidade está aflorada por conta das recentes declarações do meia Raphinha, do Barcelona. Em bate-papo com Romário, o jogador prometeu balançar as redes dos argentinos e falou até em "dar porrada neles, no campo e fora se tiver que ser".

A fase dos 'hermanos' é melhor. A Argentina vem de vitória sobre o Uruguai, fora de casa, e lidera as Eliminatórias com 28 pontos. A seleção do técnico Lionel Scaloni joga por um empate para chegar ao Mundial de 2026 sem depender de mais ninguém.

Para o duelo, a seleção argentina deve entrar em campo com: Dibu Martínez; Molina, Romero, Otamendi e Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Thiago Almada e Julián Álvarez.

Leia também:

▶ Colisão entre carro e ônibus na Ponte Rio-Niterói deixa uma pessoa ferida; Vídeo

▶ Policial é baleado durante operação no Brejal, em São Gonçalo

Já o Brasil do técnico Dorival Júnior ainda busca mais regularidade, embora tenha se aproximado da vaga para a próxima Copa do Mundo após a vitória sobre a Colômbia, por 2x1, em Brasília. A Seleção ocupa a terceira colocação na tabela, com 21 pontos.

Dorival deve escalar o Brasil da seguinte forma para o clássico desta noite: Bento, Wesley, Marquinhos, Murillo e Guilherme Arana; André, Joelinton e Raphinha; Vini, Rodrygo e Matheus Cunha.

A arbitragem para o clássico sul-americano fica por contra de Andres Rojas (Colômbia), auxiliado por Alexander Guzman e Richard Ortíz (ambos da Colômbia). O VAR será comandado por John Perdomo (Colômbia).