Com departamento médico cheio, Fluminense liga alerta para sequência da temporada

Gabriel Fuentes se machucou no primeiro Fla-Flu da final do Campeonato Carioca - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

O Fluminense ligou o alerta para este início de temporada. O clube, que em 2024 liderou o ranking de times da Série A com mais lesões, vê o problema acontecer novamente em 2025. Pelo menos cinco jogadores estão no departamento médico antes do início do Brasileirão.

Na reta final do Campeonato Carioca, o clube emplacou uma sequência de lesões sérias em seus atletas. Entre os problemas do Tricolor, estão: Marcelo Pitaluga, Riquelme Felipe, Gabriel Fuentes, Renato Augusto e Isaque.

Destes jogadores, somente o lateral colombiano era titular absoluto do time do técnico Mano Menezes. Além dos citados, Paulo Henrique Ganso também está recuperando o condicionamento físico após passar por uma ablação para corrigir um problema causado pela miocardite diagnosticada no começo do ano.

Na reta final do estadual, o Flu perdeu o goleiro reserva Marcelo Pitaluga, que sofreu uma lesão no dedo da mão. Riquelme, que brigava por uma vaga no time titular, sofreu uma entorse grau 2 no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Ele deve voltar a atuar em dois a três meses.

Gabriel Fuentes teve um problema no final do primeiro Fla-Flu da decisão do Carioca. Ele sofreu uma lesão grau 2 no músculo reto femoral da coxa esquerda e ainda não tem uma previsão de retorno. Ele vinha sendo um dos destaques do time em 2025.

Promessa de Xerém, Isaque também não ficará à disposição no início do Brasileirão. O meia, que foi emprestado ao sub-20 durante a Data Fifa, sofreu uma lesão de grau 2 do ligamento colateral medial do joelho direito. Além deles, Renato Augusto segue em recuperação de luxação no ombro esquerdo.

Casos clínicos do Fluminense em 2025:

➔ Riquelme Felipe - entorse grau 2 no ligamento colateral medial do joelho esquerdo

➔ Isaque - lesão de grau 2 do ligamento colateral medial do joelho direito (pelo sub-20)

➔ Gabriel Fuentes - lesão grau 2 no músculo reto femoral da coxa esquerda

➔ Marcelo Pitaluga - lesão no dedo da mão

➔ Lima - lesão na panturrilha esquerda (duas vezes)

➔ Manoel - dores no pé direito

➔ Bernal - dores na perna esquerda

➔ Thiago Silva - lesão no tendão calcâneo do pé esquerdo

➔ Samuel Xavier - dores na coxa

➔ Renato Augusto - luxação no ombro esquerdo

➔ Wallace Davi - lesão de grau 1 na coxa

➔ Ganso - inflamação no músculo do coração (miocardite)

➔ Arias - desconforto muscular (pré-temporada)

➔ Victor Hugo - lesão na coxa esquerda