Brasil joga mal, mas vence a Colômbia com gol nos acréscimos

A seleção brasileira não jogou bem mas venceu a Colômbia, na noite desta quinta-feira (20), em Brasília. O gol da vitória saiu nos acréscimos da segunda etapa em grande jogada individual do atual melhor jogador do mundo, o gonçalense Vini Jr.

O início da partida foi animador para a seleção brasileira. Logo aos 5 minutos Vini Jr. driblou o zagueiro e foi derrubado na área. O árbitro marcou o pênalti e Raphinha converteu, abrindo o placar logo aos 6.

Depois do gol, no entanto, quem mandou no jogo e teve as principais chances foi a Colômbia. Aos 41, Luis Diaz empatou. Depois de grande jogada pela esquerda, ele bateu no canto de Alisson, sem chance para defesa.

Vini Jr. decide no apagar das luzes

Na segunda etapa, a Seleção Brasileira tentou impor seu jogo ofensivo, mas encontrou dificuldades na criação. Quando tudo indicava um empate, Vini Jr. brilhou. Em uma jogada individual, o atacante bateu forte para o gol, contando com um desvio na defesa colombiana para vencer o goleiro e decretar a vitória brasileira.

Com a vitória, o Brasil alcançou a segunda posição, de forma provisória, com 21 pontos. Já a Colômbia segue com seus 19 pontos, na sexta colocação.