Após ultrapassar os 100 gols pelo Fluminense, Cano mira outros objetivos com a camisa tricolor

Cano chegou a 101 gols com a camisa do Fluminense no meio da última semana - Foto: Lucas Merçon/Fluminense

Cano chegou a 101 gols com a camisa do Fluminense no meio da última semana - Foto: Lucas Merçon/Fluminense

Após alcançar e superar a marca de 100 gols pelo Fluminense, o atacante Germán Cano continua em busca de novos feitos com a camisa tricolor. Atualmente, o argentino é o artilheiro do Brasil na temporada. Mas ele quer ainda mais.

O ídolo Tricolor busca entrar no Top-10 de maiores goleadores da história do Flu e também tornar a equipe das Laranjeiras o clube onde mais fez gols em toda sua carreira.

A primeira marca, no entanto, tem um detalhe. Cano tem 10 gols no ano e divide o posto de artilheiro do Brasil com Guilherme, do Santos. O argentino leva vantagem por conta dos jogos disputados: são 11 contra 13 do adversário. Ele também precisou de menos minutos para chegar nesta marca: 752 contra 1058.

Seguindo a lista de objetivos, Cano tem 101 gols pelo Flu e a diferença para entrar no Top-10 da história do Flu é de apenas 23 gols. O 10º da lista é Magno Alves. Se mantiver a regularidade, o camisa 14 entrará nesta lista em breve. O recordista é Waldo, com 319 gols pelo Tricolor.

Por fim, Cano pode fazer do Fluminense o clube onde mais fez gols em toda sua carreira. O topo da lista pertence ao Independiente Medellín, da Colômbia. Por lá, o atacante marcou 129 gols. A distância, hoje, está em apenas 28 gols.