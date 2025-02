Vasco anuncia a contratação do atacante argentino Benjamínn Garré

Argentino usará a camisa 15 no Gigante da Colina - Foto: Matheus Lima/Vasco

O Vasco anunciou a contratação do atacante Benjamín Garré neste sábado (22). O argentino assinou vínculo com o cruzmaltino até dezembro de 2027 e utilizará a camisa 15 no clube.

Garré atua como ponta e estava no Krylya Sovetov, da Rússia. Ele foi comprado pelo Vasco por 2,5 milhões de euros (R$ 14,9 milhões). A negociação prevê mais 1 milhão de euros (R$ 5,9 milhões) aos europeus caso o argentino conquiste metas no clube carioca. Ele precisa atuar em 40% dos jogos em 2025, participar de gols e classificar o Vasco para a Libertadores.

O plano inicial da diretoria vascaína era contratar Garré por empréstimo, mas os russos só queriam o negócio definitivo. O diretor de futebol do Vasco, Marcelo Sant'Ana esteve na Europa e negociou pessoalmente com o clube do argentino.

O jogador é o sexto reforço anunciado pelo clube. Antes, a equipe já havia contratado os zagueiros Lucas Freitas, Lucas Oliveira e Maurício Lemos; o meia Tchê Tchê e o goleiro Daniel Fuzato. Neste sábado, o atacante português Nuno Moreira desembarcou no Rio de Janeiro e também será oficializado após realizar os exames médicos e assinar contrato.