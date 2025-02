Adolescente de Maricá conquista ouro em competição de jiu-jitsu na Barra

Um atleta de Maricá, que vem ganhando espaço no cenário do jiu-jitsu, conquistou mais uma medalha no último domingo (09). João Pedro de Oliveira, de 13 anos, conquistou o ouro na categoria Faixa Verde - Meio Pesado na disputa do Campeonato Robson Gracie, que aconteceu neste fim de semana no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Morador de Itaipuaçu, o atleta venceu as duas lutas de que participou e terminou a final com oito pontos a zero, finalizando a luta com um arco de flecha. “A gente sempre fica um pouco nervoso, mas temos que estar preparados. É sempre muito bom poder sair com mais uma vitória”, comemorou o atleta.

Apesar de jovem, João Pedro já tem uma década de trajetória no esporte. Ele começou a praticar aos três anos de idade, na escola, e compete desde os seis. Ele conta que o pai, Ezequiel Barbosa, de 44 anos, foi quem o incentivou a começar na luta. “É muito especial. A gente fica nervoso, chora, grita na hora, mas no final é sempre uma alegria”, conta Ezequiel, que acompanhou de perto a participação do filho no campeonato do último domingo (09).

Agora, o estudante já se prepara para as próximas competições, enquanto segue o sonho de seguir carreira profissional no esporte. “Pretendo continuar lutando depois que crescer; o jiu-jitsu eu quero levar para a vida”, destaca João Pedro. O atleta é treinado por Jean Cemy e agradece ao Gorila Team BJJ e ao CT Mezenga Thai.