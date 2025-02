Vasco joga mal e não sai do empate com o Sampaio Correia

Payet teve mais uma atuação apagada com a camisa do Vasco - Foto: Divulgação / Vasco

O Vasco encarou o Sampaio Correia, nesta segunda (10), fora de casa, e ficou apenas no empate, por 0 a 0, com o time da Região dos Lagos. O empate dificulta a classificação do Cruzmaltino, que agora vai disputar dois clássicos.

Jogo Sem Emoção No Primeiro Tempo

O primeiro tempo foi marcado por um ritmo lento e muitas falhas técnicas de ambas as equipes. O Vasco teve dificuldades em criar jogadas, apesar das boas tentativas de Payet e Paulo Henrique. Por outro lado, o Sampaio Corrêa também não conseguiu aproveitar suas oportunidades.

Segundo Tempo com Mais Ação, Mas Sem Gol

Na segunda etapa, as duas equipes voltaram mais agressivas e buscaram mais o gol. No entanto, a falta de precisão nas finalizações impediu que o placar fosse alterado. O Vasco não conseguiu aproveitar as poucas chances criadas, assim como o Sampaio Corrêa, e a partida terminou sem gols.

Próximo Desafio: Clássico Contra o Flamengo

O próximo compromisso do Vasco será no sábado (15), quando o time enfrentará o Flamengo no Maracanã, às 21h45, pelo clássico dos milhões. A partida é válida pela 10ª rodada do Campeonato Carioca.